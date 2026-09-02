Гурцкая ответил, укомплектован ли «Спартак» для борьбы за чемпионство в РПЛ

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая ответил на вопрос, достаточно ли укомплектован московский «Спартак» для борьбы за победу в Альфа-Банк РПЛ этого сезона.

— Остаётся полторы недели (до закрытия трансферного окна. — Прим. «Чемпионата»). Вот как ты считаешь, состав «Спартака» полностью укомплектован для чемпионской гонки хотя бы на первую часть [сезона]?

— Сложно сказать… Вроде бы вот сейчас по игре мы все довольны «Спартаком», как будто бы все… Представь, сейчас ещё Барко вернётся. Вот какая позиция требуется для точного усиления? Я не знаю. На какой там позиции надо безоговорочно игрока сильнее купить? Нападающих двое есть, два качественных нападающих. Защитники… Есть ещё Бабич на лавке. Так что я не знаю, – сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».