Кириченко: «Зенит» наиграл на победу в матче с «Факелом»

Бывший нападающий сборной России, ныне футбольный тренер Дмитрий Кириченко высказался по итогам матча «Зенита» с «Факелом» в рамках 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу петербуржцев.

— «Зенит» в Воронеже предстал аж без половины игроков основы. Или там все примерно одинаковые?

— Не согласен, что одинаковые. Всё-таки пропускавший Глушенков сейчас играет одну из определяющих ролей. С соперниками, где приходится много атаковать при постоянном владении мячом, потеря такого креативного игрока очень существенна. Вендел важен с точки зрения продвижения мяча. Пара Карпукас – Барриос в плане атакующей игры выглядит, конечно, не как Барриос – Вендел с индивидуальными качествами второго. Да и Педро ведущим в последнее время стал. Отсутствие сразу трёх таких игроков трудно недооценить.

— Не касаясь пока судейства,