15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кириченко: «Зенит» наиграл на победу в матче с «Факелом»

Кириченко: «Зенит» наиграл на победу в матче с «Факелом»
Комментарии

Бывший нападающий сборной России, ныне футбольный тренер Дмитрий Кириченко высказался по итогам матча «Зенита» с «Факелом» в рамках 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу петербуржцев.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
29 августа 2026, суббота. 15:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 90+3'    
Удаления: нет / Дивеев – 85'

— «Зенит» в Воронеже предстал аж без половины игроков основы. Или там все примерно одинаковые?
— Не согласен, что одинаковые. Всё-таки пропускавший Глушенков сейчас играет одну из определяющих ролей. С соперниками, где приходится много атаковать при постоянном владении мячом, потеря такого креативного игрока очень существенна. Вендел важен с точки зрения продвижения мяча. Пара Карпукас – Барриос в плане атакующей игры выглядит, конечно, не как Барриос – Вендел с индивидуальными качествами второго. Да и Педро ведущим в последнее время стал. Отсутствие сразу трёх таких игроков трудно недооценить.

— Не касаясь пока судейства,