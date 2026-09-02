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Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил, чего не хватает Вадиму Ракову

Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил, чего не хватает Вадиму Ракову
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопросы о нападающем Вадиме Ракове.

— На молодёжном уровне с самой лучшей стороны проявлял себя Вадим Раков. Он мог бы в теории стать лидером команды? Чего ему сейчас не хватает?
— Молодёжный футбол и взрослый футбол — немного разные вещи. Он действительно показывал отличные результаты в ЮФЛ и Молодёжной лиге. Но это было уже достаточно давно. Раков старается себя проявить. Он уезжал в аренду в Самару и провёл там хорошие матчи, часто забивал, но, к сожалению, выбыл из-за травмы в общей сложности практически на год. Это не прошло бесследно.

У него есть хорошие качества, хотя центральный нападающий — не его любимая позиция. Он любит действовать из глубины, на флангах. Но в отсутствие ярко выраженного форварда и «десятки» мы стараемся искать варианты для того, чтобы модель игры была более цельной. В игре с «Динамо» была одна ситуация, сейчас, когда нужно играть первым номером, — другая. К сожалению, не получилось, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Вчера, 2 сентября, «Локомотив» уступил тольяттинскому «Акрону» (0:0, 4:5 пен.) в матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

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