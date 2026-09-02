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Бубнов рассказал, что будет самым важным для Батракова после перехода в «Галатасарай»

Бубнов рассказал, что будет самым важным для Батракова после перехода в «Галатасарай»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что для российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова будет важным вера в него со стороны тренерского штаба команды. К «Галатасараю» хавбек присоединился в это трансферное окно из «Локомотива».

«Вот когда Аршавин пришёл в «Арсенал», он классно открывался, я смотрел, а ему не дают [мяч]. Бегай, пожалуйста (улыбается). Поэтому здесь очень важно, помимо твоих чисто человеческих качеств, общения… А здесь у Батракова вроде всё нормально, потому что он как минимум английский язык знает, турецкий вряд ли знает… Здесь самое главное, чтобы в тебя поверили на тренировках. Если поверят и примут, то всё, ты и в игре будешь», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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