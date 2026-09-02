Защитник «Реала» Асенсио осуждён за вождение в нетрезвом виде

Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио был оштрафован за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщил Mundo Deportivo со ссылкой на Canarias 7.

Отмечается, что инцидент произошёл в августе. 23-летний Рауль Асенсио был остановлен на юге Гран-Канарии за рулём своего Porsche с уровнем алкоголя в крови в четыре раза выше допустимой нормы. Он был осуждён в упрощённом порядке, получив штраф в размере € 14 400 и лишение водительских прав на восемь месяцев.

Кроме этого, Асенсио в ближайшие дни снова предстанет перед судом, когда начнётся разбирательство по делу Асенсио и трёх других бывших игроков молодёжной команды «Реала» по обвинению в распространении видеороликов сексуального характера с участием двух женщин без их согласия.