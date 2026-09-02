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Наир Тикнизян отказался от возвращения в РПЛ ради трансфера в «Олимпиакос»

Наир Тикнизян отказался от возвращения в РПЛ ради трансфера в «Олимпиакос»
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы футболиста Наира Тикнизяна, высказался о переходе армянского защитника в греческий «Олимпиакос». По словам менеджера, у Тикнизяна были варианты возвращения в чемпионат России, но он предпочёл «Олимпиакос».

— Послужило то, что поступило хорошее предложение. «Олимпиакос» — серьёзный клуб, амбициозный клуб с большими задачами. Они проявили очень серьёзный интерес к Наиру. Приняли в команде его отлично, Наир уже дебютировал.

— Были ли варианты в России этим летом?
— Варианты были, но, как появился вариант с переходом в «Олимпиакос», сразу сделали выбор в пользу этого большого клуба.

— Рассматривает ли Наир возвращение в РПЛ?
— Когда‑нибудь, конечно, рассматривает, — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

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