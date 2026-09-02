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Кирилл Глебов оценил старт сезона в исполнении ЦСКА

Кирилл Глебов оценил старт сезона в исполнении ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов оценил старт нового сезона в исполнении армейской команды. В Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге ЦСКА идёт на четвёртом месте, набрав 12 очков за шесть туров.

«Радует, что в чемпионате у нас до сих пор 0 поражений — это говорит о том, что была проделана определённая работа. Говорить о том, что старт у нас неудачный, наверное, неправильно, но и говорить, что мы довольны — это тоже не так. Из шести матчей три победы и три ничьих, где все понимают, что мы играли не с самыми топовыми соперниками, а тяжёлые матчи ещё впереди, поэтому очки надо было набирать по максимуму. Мы не справились с этим, значит, будем навёрстывать в будущем и показывать лучшую игру уже с топовыми командами», — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

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