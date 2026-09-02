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Самедов ответил, как относится к несдержанности Андрея Талалаева

Самедов ответил, как относится к несдержанности Андрея Талалаева
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. Ранее РФС отстранил специалиста на четыре матча за неприличный жест в адрес соперника и трибун.

— Сань, как ты вообще относишься к несдержанному характеру Талалаева?
— Я… Нормально отношусь…

— Стой, давай задам вопрос пожёстче. Обещаешь честно ответить?
— Да.

— Считаешь ли ты, что вот эта вот его черта не даёт ему возможность попробовать себя в большой команде?
— Вполне возможно, вполне возможно. Но я хочу сказать о плюсах. Мне нравится метод его работы. Не этот, что связан с эпатажностью, а то, как при нём раскрываются молодые игроки.

— У тебя был в карьере такой тренер?
— Нет, — сказал Самедов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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