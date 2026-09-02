«Краснодар» объявил о переходе Кокшарова в «Факел»

«Краснодар» в клубных соцсетях объявил о переходе нападающего Александра Кокшарова в воронежский «Факел». Стороны заключили соглашение аренды до конца сезона-2026/2027.

«Александр Кокшаров арендован «Факелом». Нападающий будет выступать за воронежский клуб до 30 июня 2027 года. Успехов, Саша!» — написала пресс-служба южного клуба.

Напомним, Кокшаров — воспитанник «Краснодара». Осенью прошлого года отец форварда обвинил кубанский клуб в том, что его сыну не дают возможности покинуть команду. Кокшаров дебютировал за основную команду «Краснодара» в 2022 году. С тех пор он провёл 21 матч, в которых забил четыре гола.