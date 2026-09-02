Ромео Лавиа высказался о настрое «Челси» на старте сезона

Полузащитник английского «Челси» Ромео Лавиа высказался о старте команды в сезоне-2026/2027. «Челси» одержал три победы подряд.

«Наш настрой был отличным, начиная с предсезонной подготовки. И тренер очень много работал над этим, помогая нам набрать дополнительные проценты, чтобы завоевать три очка в выходные. Пока всё идёт отлично.

Всё дело в укреплении уверенности. Конечно, мои товарищи по команде очень мне помогают, и тренер тоже. Нужно просто прогрессировать от игры к игре, и я чувствую себя прекрасно, так что, надеюсь, это будет продолжаться вечно», — приводит слова Лавиа официальный сайт «Челси».