Бубнов связал смерть отца Месси с игрой Лионеля на чемпионате мира — 2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов связал смерть отца нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с игрой форварда на чемпионате мира — 2026. Южноамериканцы добрались до финала турнира, где проиграли сборной Испании.

— Марадона в 1990-м заканчивает (карьеру в сборной Аргентины. — Прим. «Чемпионата») с позорищем. И Месси сейчас заканчивает, как и он. То же самое. Но если тот закончил с относительным позорищем, то здесь Месси… У него такой финал, который он хотел бы вычеркнуть из своей жизни и не вспоминать его. Ещё и отец умер. Там ещё неизвестно… Во-первых, он отца не увидел перед смертью, да? А во-вторых, если бы не это, что происходило, отец же знает его лучшие игры и как он здесь играл… Может быть, отец бы ещё и пожил, блин (если бы Лионель играл лучше на ЧМ-2026. — Прим. «Чемпионата»). Ты думаешь, он что, этого не понимает?

— Там, по-моему, было всё сложно с самого первого дня чемпионата мира.

— Тем более! Представляешь, а как играть на чемпионате мира, когда отец умирает и может умереть в любой момент? Он что, о чемпионате мира, что ли, думал? — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».