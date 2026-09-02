«Ливерпуль» объявил о переходе Стефана Байчетича в «Сельту»

Полузащитник Стефан Байчетич перешёл из английского «Ливерпуля» в испанскую «Сельту». Об этом сообщил официальный сайт «Ливерпуля».

«Стефан Байчетич перешёл из «Ливерпуля» в «Сельту Виго» на постоянной основе. Полузащитник возвращается в испанский клуб после пяти с половиной лет, проведённых в составе «красных», за которых он сыграл 22 матча за основную команду и забил один гол.

Байчетич перешёл в «Ливерпуль» из «Сельты» в феврале 2021 года и быстро прошёл все ступени клубной академии. В августе 2022 года, в возрасте 17 лет, он дебютировал за «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа, выйдя на замену во втором тайме в матче с «Борнмутом», завершившемся победой «Ливерпуля» на «Энфилде» — 9:0. Первый гол Байчетич забил в матче Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:1) в Boxing Day того же года, и в общей сложности он провёл 19 матчей в том сезоне.

Однако травмы ограничили его участие в следующем сезоне всего тремя матчами. В сезоне-2024/2025 Байчетич провёл 33 матча за «Ред Булл Зальцбург» и «Лас-Пальмас» на правах аренды, но в сезоне-2025/2026 так и не вышел на поле.

Теперь достигнута договорённость о возвращении 21-летнего игрока в «Сельту» на постоянной основе. Все в «Ливерпуле» желают Стефану всего наилучшего в будущем», — написано в сообщении клуба.