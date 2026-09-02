«Ливерпуль» совершил трансфер 18-летнего голкипера из «Генка» и отправил его в аренду

18-летний бельгийский вратарь Лукка Бругманс стал игроком английского «Ливерпуля». До конца сезона-2026/2027 он будет выступать за бельгийский «Генк» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Ливерпуля».

«18-летний футболист подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем» на тренировочной базе AXA. Теперь он вернётся в «Генк» и останется в составе бельгийской команды высшего дивизиона до конца сезона-2026/2027.

После 32 матчей за резервную команду «Генка» Бругманс перешёл в основной состав, дебютировав в апреле 2026 года. Вратарь сохранил свою позицию до конца сезона, проведя ещё 10 матчей в лиге. Бругманс продолжает играть за «Генк» и в начале нового сезона, выйдя в стартовом составе во всех четырёх матчах», — написано в сообщении.