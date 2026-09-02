«Челси» показал самый низкий процент владения мячом в АПЛ как минимум с сезона-2003/2004

Английский «Челси» продемонстрировал 25,6% владения мячом в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:3). Это самый низкий показатель клуба в матче английской Премьер-лиги как минимум с сезона-2003/2004. Об этом сообщил OptaJoe в социальной сети Х.

Отмечается, что игроки «Челси» совершили 146 точных передач — это самый низкий показатель в матче АПЛ за время ведения статистики (с сезона-2003/2004). Точность передач (67%) стала самой низкой в домашнем матче чемпионата Англии с февр