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«Челси» показал самый низкий процент владения мячом в АПЛ как минимум с сезона-2003/2004

«Челси» показал самый низкий процент владения мячом в АПЛ как минимум с сезона-2003/2004
Хаби Алонсо
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Английский «Челси» продемонстрировал 25,6% владения мячом в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:3). Это самый низкий показатель клуба в матче английской Премьер-лиги как минимум с сезона-2003/2004. Об этом сообщил OptaJoe в социальной сети Х.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
30 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 3
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Лавиа – 4'     2:0 Нету – 14'     3:0 Педро – 32'     3:1 Ялькуе – 35'     3:2 Педро – 63'     4:2 Палмер – 74'     4:3 Грос – 90+6'    

Отмечается, что игроки «Челси» совершили 146 точных передач — это самый низкий показатель в матче АПЛ за время ведения статистики (с сезона-2003/2004). Точность передач (67%) стала самой низкой в домашнем матче чемпионата Англии с февр