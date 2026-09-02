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Александр Бубнов разобрал скандальный пенальти в матче «Факела» с «Зенитом»

Александр Бубнов разобрал скандальный пенальти в матче «Факела» с «Зенитом»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о спорном пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Факелом» (1:0) в 6-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Судья Антон Фролов зафиксировал фол на полузащитнике Данииле Кондакове на 90+1-й минуте. Пенальти реализовал Александр Соболев.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
29 августа 2026, суббота. 15:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 90+3'    
Удаления: нет / Дивеев – 85'

— С чего начнём?
— Со скандалов давай.

— Со скандалов?
— Очередной скандал, который устроили судьи.

— Где именно, Александр Викторович?
— Началось с «Факела». Это кошмар какой-то.Чудак (главный арбитр матча «Факел» — «Зенит» Антон Фролов. — Прим. «Чемпионата») стоит в двух шагах. От эпизода. Два футболиста бегут к мячу, причём Нетфуллин опережает Кондакова. И что он делает? Ставит правую ногу на землю, а левой замахивается для того, чтобы этот мяч вынести — потому что он первый. Он первый на мяче. И он собирается левой ногой выносить этот мяч. Он соперника не видит, не трогает, больше того, он ему не блокирует движение. Потому что