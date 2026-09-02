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Зенит — Динамо Махачкала: прямая онлайн-трансляция матча Пути РПЛ Кубка России начнётся в 18:30 мск 2 сентября 2026 года

«Зенит» — «Динамо» Мх: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30 мск
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Сегодня, 2 сентября, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
02 сентября 2026, среда. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров группового этапа Кубка России «Зенит» возглавляет группу С, набрав пять очков. На втором месте идут «Крылья Советов» (четыре очка). Третья строчка у «Балтики» (два очка). На последнем месте квартета идёт махачкалинское «Динамо» с одним очком.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В С