«Зенит» — «Динамо» Мх: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30 мск

Сегодня, 2 сентября, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

После двух туров группового этапа Кубка России «Зенит» возглавляет группу С, набрав пять очков. На втором месте идут «Крылья Советов» (четыре очка). Третья строчка у «Балтики» (два очка). На последнем месте квартета идёт махачкалинское «Динамо» с одним очком.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В С