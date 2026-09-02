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В ЦСКА сделали заявление о травме Гаича, прошедшего процедуру МРТ

В ЦСКА сделали заявление о травме Гаича, прошедшего процедуру МРТ
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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья крайнего защитника Милана Гаича, который был заменён из-за повреждения на 10-й минуте матча с «Ростовом» (2:0) в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
01 сентября 2026, вторник. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Азнауров – 75'     2:0 Прохин – 85'    

«Нам удалось избежать самого страшного: по данным МРТ, у Милана нет признаков острого повреждения внутрисуставных связок («крестов»). Точный диагноз будет установлен после клинического тестирования в Москве по возвращении команды из «Ростова», — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

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