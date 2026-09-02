В ЦСКА сделали заявление о травме Гаича, прошедшего процедуру МРТ

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья крайнего защитника Милана Гаича, который был заменён из-за повреждения на 10-й минуте матча с «Ростовом» (2:0) в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Нам удалось избежать самого страшного: по данным МРТ, у Милана нет признаков острого повреждения внутрисуставных связок («крестов»). Точный диагноз будет установлен после клинического тестирования в Москве по возвращении команды из «Ростова», — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.