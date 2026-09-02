«Брайтон» сообщил о переходе полузащитника сборной Нигерии
Нигерийский полузащитник Феми Азиз стал игроком английского «Брайтон энд Хоув Альбион». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
«Мы рады подтвердить подписание контракта с нигерийским вингером Феми Азизом из «Миллуолла» на четыре года, условия которого не разглашаются.
Два клуба представили соглашение до 23:00 вчера вечером, чтобы продлить срок до 1:00 сегодняшнего дня, и завершили сделку до истечения продлённого срока», — написано в сообщении.
В своём дебютном матче за сборную Нигерии в июне этого года 25-летний Феми Азиз забил оба гола своей страны в победном матче с Зимбабве (2:0), а затем отдал голевую передачу в следующей игре с Ямайкой (3:0).
Материалы по теме