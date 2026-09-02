Тренер «Факела»: у нас есть опыт игры в РПЛ, но мне хочется целостности и характера

Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался о требованиях к футболистам своей команды. Также он охарактеризовал нынешний состав «Факела».

— «Факел» в 2022‑м и сейчас — разные команды?

— Тогда у команды не было практики игры в РПЛ, но команда зажглась мечтой, она была целостной. За счёт целостности и характера мы показывали результаты. А сейчас у команды есть опыт игры в РПЛ, но мне хочется целостности и характера, это основное. Если ты готов из себя выжимать невозможное, ты будешь в команде, но если ты не готов, то ты зимой из команды уйдёшь. Это закон футбольной жизни. Это не Василенко плохой.

Игроку может быть сложно из‑за молодости и нехватки опыта или психологических ограничений. Но человек способен адаптироваться к чему угодно. Я всегда честно скажу футболисту о том, способен ли он играть в РПЛ. Каждый желает играть в РПЛ, и мне всё равно, сколько футболисту лет. Пример — Лебеденко, — сказал Василенко в эфире «Матч ТВ».