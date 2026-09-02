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Бубнов назвал Кондакова выкормышем, обсуждая эпизод в матче «Факела» с «Зенитом»

Бубнов назвал Кондакова выкормышем, обсуждая эпизод в матче «Факела» с «Зенитом»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал полузащитника «Зенита» Даниила Кондакова выкормышем, обсуждая эпизод с назначенным пенальти в матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ между сине-бело-голубыми и «Факелом» (1:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
29 августа 2026, суббота. 15:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 90+3'    
Удаления: нет / Дивеев – 85'

— После игры Кондаков, выкормыш зенитовский, говорит, что его ударили! Представляешь? Такое придумать! Это ж подлец уже в таком возрасте!

— Да хорош, ну какой подлец...
— Подожди! Семак возмущается судейством. Если он только возмущается, что там (в эпизоде с назначенным пенальти в ворота «Факела». — Прим. «Чемпионата») надо было штрафной ставить в сторону «Зенита», то он красавец. А чем ещё можно возмущаться в этом матче?! Ему судья, блин, подарил победу, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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