Бубнов назвал Кондакова выкормышем, обсуждая эпизод в матче «Факела» с «Зенитом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал полузащитника «Зенита» Даниила Кондакова выкормышем, обсуждая эпизод с назначенным пенальти в матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ между сине-бело-голубыми и «Факелом» (1:0).

— После игры Кондаков, выкормыш зенитовский, говорит, что его ударили! Представляешь? Такое придумать! Это ж подлец уже в таком возрасте!

— Да хорош, ну какой подлец...

— Подожди! Семак возмущается судейством. Если он только возмущается, что там (в эпизоде с назначенным пенальти в ворота «Факела». — Прим. «Чемпионата») надо было штрафной ставить в сторону «Зенита», то он красавец. А чем ещё можно возмущаться в этом матче?! Ему судья, блин, подарил победу, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».