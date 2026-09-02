«Общались прямо и жёстко». Фанаты «Локомотива» провели беседу с Галактионовым

Фанат «Локомотива» Иван Крылов сообщил, что активные болельщики железнодорожников провели беседу с главным тренером Михаилом Галактионовым на фоне неудовлетворительных результатов команды. «Локомотив» не добыл ни одной победы в девяти матчах сезона-2026/2027.

«Разговор не был запланированным, мы случайно пересеклись в аэропорту. И чтобы не идти толпой, обозначить общую позицию тренеру пошло несколько человек.

Общались мы с Михаилом Михайловичем прямо и жёстко, но без угроз, оскорблений или что кто там дорисовывает. Нормальный разговор с понятным посылом друг другу. Темы тоже очевидные, но выдержки, цитаты или ответы важны для участников разговора, а не для пересудов у «инсайдеров», поэтому как мы и обсудили с парнями — писать не буду.

Игроков отдельно никто не трогал и не собирался. Ни в этом отдельном зале, ни в общем. Перед выходом из зала команды на свой рейс буквально пару слов и парням сказали в общем, но разговор был не с ними вообще.

Ещё раз к парням: парни, вы заложники ситуации, но это не оправдание такой игре. Соберитесь и покажите, что вы умеете (а вы умеете много крутого)», — написал Крылов в своём телеграм-канале.