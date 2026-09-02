«Оренбург» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 2 сентября, состоится матч 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Оренбург» и казанский «Рубин». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток). Начало игры — в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Ходанович, Ведерников, Хотулёв, Касимов, Иващенко, Минатулаев, Пыхчеев, Назаренко, Касаджиков, Бош, Джерссон.

«Рубин»: Нигматуллин, Арройо, Лобов, Урозов, Нижегородов, Юкич, Ходжа, Самошников, Безруков, Грипши, Сиве.

«Рубин» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала два очка за два матча. «Оренбург» располагается на второй строчке, заработав три очка. Первое место занимает московский «Спартак» (4).

Действующим победителем Кубка России является «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша турнира красно-белые победили «Краснодар» — 1:1, 4:3 пен. В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.