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Александер Джику раскрыл, что его убедило согласиться на трансфер в «Спартак»

Александер Джику раскрыл, что его убедило согласиться на трансфер в «Спартак»
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Защитник «Спартака» Александер Джику рассказал, почему принял решение присоединиться к московскому клубу. Футболистом красно-белых ганец стал в сентябре 2025-го. Прежде он выступал за «Фенербахче».

— Ты сказал, что перед переходом в «Спартак» были сомнения. Что убедило согласиться на трансфер?
— На положительное решение повлияли главным образом амбиции клуба. Я увидел, что в «Спартак» перешёл такой большой игрок, как Жедсон. Для меня это стало доказательством того, что здесь действительно намерены бороться за титулы не на словах, а на деле. Кроме того, меня заверили, что Москва — замечательный и безопасный город, — приводит слова Джику пресс-служба московского «Спартака».

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