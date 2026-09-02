Александер Джику раскрыл, что его убедило согласиться на трансфер в «Спартак»

Защитник «Спартака» Александер Джику рассказал, почему принял решение присоединиться к московскому клубу. Футболистом красно-белых ганец стал в сентябре 2025-го. Прежде он выступал за «Фенербахче».

— Ты сказал, что перед переходом в «Спартак» были сомнения. Что убедило согласиться на трансфер?

— На положительное решение повлияли главным образом амбиции клуба. Я увидел, что в «Спартак» перешёл такой большой игрок, как Жедсон. Для меня это стало доказательством того, что здесь действительно намерены бороться за титулы не на словах, а на деле. Кроме того, меня заверили, что Москва — замечательный и безопасный город, — приводит слова Джику пресс-служба московского «Спартака».