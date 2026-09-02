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Александр Бубнов выставил оценки «Динамо» и «Локомотиву» по итогам матча 6-го тура РПЛ

Александр Бубнов выставил оценки «Динамо» и «Локомотиву» по итогам матча 6-го тура РПЛ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» выставил оценки игрокам московских «Динамо» и «Локомотива» по итогам матча 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
29 августа 2026, суббота. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Осипенко – 73'    

Единственный гол в матче на 73-й минуте забил защитник «Динамо» Максим Осипенко, успешно реализовавший 11-метровый удар.

Фото: «Коммент.Шоу»

Фото: «Коммент.Шоу»

В следующем туре железнодорожники встретятся с «Балтикой» 6 сентября, а бело-голубые в этот же день проведут матч со «Спартаком».

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