Александр Бубнов выставил оценки «Динамо» и «Локомотиву» по итогам матча 6-го тура РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» выставил оценки игрокам московских «Динамо» и «Локомотива» по итогам матча 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 73-й минуте забил защитник «Динамо» Максим Осипенко, успешно реализовавший 11-метровый удар.

Фото: «Коммент.Шоу»

Фото: «Коммент.Шоу»

В следующем туре железнодорожники встретятся с «Балтикой» 6 сентября, а бело-голубые в этот же день проведут матч со «Спартаком».