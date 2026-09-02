Тренер «Факела» Василенко рассказал о работе в штабе Гуса Хиддинка

Главный тренер «Факела» Олег Василенко рассказал о работе в тренерском штабе Гуса Хиддинка в махачкалинском «Анжи». Он был одним из ассистентом нидерландца в период с 2012 по 2013 год.

— Как вы попали в штаб к Хиддинку?

— Я работал в «Краснодаре». После у нас был отпуск, мне позвонили из «Анжи». [Входивший в совет директоров «Анжи»] Герман Ткаченко сказал, что меня хотели бы пригласить. Я согласился. Такие вещи бывают раз в жизни. Получил бесценный опыт.

Я отвечал за разбор соперников. Приходил к Хиддинку с видео и с пометками на листах. Во второй раз он сказал, что доверяет мне, что не надо ему ничего приносить.

Я всегда придерживался философии, что мяч должен двигаться быстро и кратчайшим путём должен быть доставлен на ударную позицию. У нас голевые моменты возникают после нескольких передач. «Ливерпуль», когда выиграл чемпионат и Лигу чемпионов, играл так же. Мне симпатична работа Клоппа. Он внёс определённые краски в моё мировоззрение как тренера, — сказал Василенко в эфире «Матч ТВ».