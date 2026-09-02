Александр Бубнов допустил, что «Локомотив» может возглавить Леонид Слуцкий

Футбольный эксперт Александр Бубнов допустил, что московский «Локомотив» может сменить главного тренера и утвердить в этой должности Леонида Слуцкого, ранее работавшего в китайском «Шанхай Шэньхуа».

— Как вы думаете, Слуцкий может оказаться в Российской Премьер-Лиге по ходу этого сезона? В какой-то из команд.

— Да. В «Акроне», «Локомотиве», когда…

— А в «Акроне» ему что делать? В проблемной команде...

— Не знаю. Вот пускай показывает [там] свой тренерский гений. А ещё лучше, если он в «Балтику» пойдёт. Но его туда не пригласят.

— Вы допускаете, что он в «Локомотиве» может оказаться, да?

— Легко, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».