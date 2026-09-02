«Зенит» проведёт в Санкт-Петербурге матч с «Трабзонспором» Салаха

Футбольный клуб «Зенит» объявил имя нового зарубежного соперника для товарищеского матча. Так, сине-бело-голубые сыграют с турецким «Трабзонспором».

Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча с «Трабзонспором» состоится 15 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

«Петербург ждёт жаркая футбольная осень! В ноябре сине-бело-голубые проведут международный матч с «Трабзонспором». За клуб с черноморского побережья Турции выступают Андре Онана, Фабиньо, Мохамед Салах и другие звёздные футболисты.

Встреча с «Трабзонспором» состоится на «Газпром Арене» 15 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по петербургскому времени. Стадион откроется за два часа до начала матча: гостей будут ждать развлечения для всей семьи, яркая атмосфера и турецкое меню в кафетериях арены.

Карта болельщика для посещения матча не требуется. Ждём встречи с вами!» — написала пресс-служба «Зенита».