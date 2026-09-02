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Объявлено расписание четвёртого раунда Пути регионов Кубка России

Объявлено расписание четвёртого раунда Пути регионов Кубка России
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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расписание матчей четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Матчи этой стадии состоятся с 8 по 10 сентября.

8 сентября (вторник)

17:00. «Рязань» – «Спартак» (Кострома);

17:00. «Динамо» (Киров) – «КАМАЗ» (Набережные Челны);

19:30. «Текстильщик» (Иваново) – «Арсенал» (Тула);

9 сентября (среда)

14:00. «Волна» (Нижегородская область) – «Ротор» (Волгоград);

16:00. «Красное Знамя СиндЕкат» (Ногинск) – «СКА-Хабаровск»;

17:00. «Сокол» (Саратов) – «Ленинградец» (Ленинградская область);

17:00. «Калуга» – «Уфа»;

17:00. «Муром» – «Велес» (Домодедово);

18:00. «Волгарь» (Астрахань) – «Волга» (Ульяновск);

18:30. «Динамо Ставрополь» – «Нижний Новгород»;

19:00. «Чертаново» (Москва) – «Нефтехимик» (Нижнекамск);

19:00. «Динамо-СПб» (Санкт-Петербург) – «Сочи»;

19:30. «Дружба» (Майкоп) – «Енисей» (Красноярск);

10 сентября (четверг)

13:00. «Динамо-Барнаул» – «Челябинск»;

16:30. «Луки-Энергия» (Великие Луки) – «Урал» (Екатеринбург);

19:30. «Шинник» (Ярославль) – «Торпедо» (Москва).

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