15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Во Франции арестовали мужчину, который планировал похищение Килиана Мбаппе

Во Франции арестовали мужчину, который планировал похищение Килиана Мбаппе
Комментарии

Во Франции был арестован 18-летний мужчина, готовивший нападение и похищение нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает The Touchline в социальной сети X со ссылкой на данные онлайн-издания Le Parisien. Отмечается, что у задержанного были сообщники, а похитить планировалось несколько известных людей.

Килиан Мбаппе выступает за мадридский «Реал» с лета 2024 года. Нападающий — воспитанник системы «Монако». С 2017 по 2024 год он выступал за «Пари Сен-Жермен». В составе «Реала» Килиан выигрывал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Со сборной Франции Мбаппе становился победителем чемпионата мира — 2018.

Материалы по теме
Александр Бубнов разобрал скандальный пенальти в матче «Факела» с «Зенитом»