Во Франции арестовали мужчину, который планировал похищение Килиана Мбаппе

Во Франции был арестован 18-летний мужчина, готовивший нападение и похищение нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает The Touchline в социальной сети X со ссылкой на данные онлайн-издания Le Parisien. Отмечается, что у задержанного были сообщники, а похитить планировалось несколько известных людей.

Килиан Мбаппе выступает за мадридский «Реал» с лета 2024 года. Нападающий — воспитанник системы «Монако». С 2017 по 2024 год он выступал за «Пари Сен-Жермен». В составе «Реала» Килиан выигрывал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Со сборной Франции Мбаппе становился победителем чемпионата мира — 2018.