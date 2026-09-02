Игрок «Спартака» Джику назвал трёх топ-защитников, на которых он равнялся

Футболист московского «Спартака» Александер Джику назвал трёх центральных защитников, на которых он равнялся и на которых ориентировался. За красно-белых ганец выступает с 2025-го, прежде он играл за «Фенербахче».

— В «Страсбурге» тебя называли ван Джику, отсылая к Вирджилу ван Дейку (ваши фамилии пишутся похоже: van Dijk/Djiku). На кого ещё ориентировался как центральный защитник?

— Было очень лестно, когда меня так называли. Я, может быть, неплохо играл, но до голландца всё равно было далеко. Помимо него, могу назвать Тьяго Силву и Серхио Рамоса. Вот мой топ-3 защитников, на которых я равнялся. У них разный стиль, но все трое по-своему уникальны и сильны, — приводит слова Джику пресс-служба московского «Спартака».