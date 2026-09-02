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Юрий Жирков: пока мне приятно находиться в амплуа безработного

Юрий Жирков: пока мне приятно находиться в амплуа безработного
Комментарии

Российский тренер Юрий Жирков высказался о будущем.

— Есть ли у вас какие-то планы на будущее?
— Как сказал Аршавин, когда мы были на бахче: «Жирков — безработный!» (смеётся).

— Интересно ли двигаться дальше по тренерской карьере? Возможно, хотите стать главным тренером?
— Для этого надо ещё много учиться. Пока в мои планы это не входит.

— А если вновь позовут помощником тренера в какой-то клуб?
— Буду думать.

— От чего будет зависеть принятие решения?
— Это будет зависеть от многих факторов. У меня семья, маленький ребёнок. И пока мне приятно находиться в амплуа безработного. Было очень лестно, что меня пригласил Гусев. Затем он сказал, чтобы я двигался дальше, — приводят слова Жиркова «Известия».

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