Юрий Жирков: пока мне приятно находиться в амплуа безработного

Российский тренер Юрий Жирков высказался о будущем.

— Есть ли у вас какие-то планы на будущее?

— Как сказал Аршавин, когда мы были на бахче: «Жирков — безработный!» (смеётся).

— Интересно ли двигаться дальше по тренерской карьере? Возможно, хотите стать главным тренером?

— Для этого надо ещё много учиться. Пока в мои планы это не входит.

— А если вновь позовут помощником тренера в какой-то клуб?

— Буду думать.

— От чего будет зависеть принятие решения?

— Это будет зависеть от многих факторов. У меня семья, маленький ребёнок. И пока мне приятно находиться в амплуа безработного. Было очень лестно, что меня пригласил Гусев. Затем он сказал, чтобы я двигался дальше, — приводят слова Жиркова «Известия».