Матеус Мартинс выступил с заявлением о срыве трансфера в «Динамо» Москва

Нападающий бразильского «Ботафого» Матеус Мартинс высказался о срыве трансфера в московское «Динамо».

«Я был очень удивлён, получив известие о том, что не прошёл медицинское обследование в «Динамо». Я приехал в Россию несколько дней назад, прошёл несколько тестов совершенно без проблем. В этом сезоне я сыграл 38 матчей, последний из которых состоялся менее 10 дней назад.

Хочу ясно дать понять, что я категорически не согласен с медицинским решением российского клуба, который, по совпадению, занял ту же позицию в отношении другого игрока, приехавшего сюда вместе со мной. Я продолжу свою карьеру, как всегда: с полной отдачей и всегда стремясь к лучшему», — приводит слова Мартинса агентство SMG Brazil в социальной сети.

Сам Матеус Мартинс опубликовал видео, на котором запечатлена его пробежка в спортивном зале в Москве.

Ранее «Динамо» сообщило, что приняло решение не совершать трансферы Матеуса Мартинса и Гонсало Платы из бразильского «Фламенго» в силу ряда причин, продиктованных долгосрочными интересами клуба.