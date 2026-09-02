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Матеус Мартинс выступил с заявлением о срыве трансфера в «Динамо» Москва

Матеус Мартинс выступил с заявлением о срыве трансфера в «Динамо» Москва
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Нападающий бразильского «Ботафого» Матеус Мартинс высказался о срыве трансфера в московское «Динамо».

«Я был очень удивлён, получив известие о том, что не прошёл медицинское обследование в «Динамо». Я приехал в Россию несколько дней назад, прошёл несколько тестов совершенно без проблем. В этом сезоне я сыграл 38 матчей, последний из которых состоялся менее 10 дней назад.

Хочу ясно дать понять, что я категорически не согласен с медицинским решением российского клуба, который, по совпадению, занял ту же позицию в отношении другого игрока, приехавшего сюда вместе со мной. Я продолжу свою карьеру, как всегда: с полной отдачей и всегда стремясь к лучшему», — приводит слова Мартинса агентство SMG Brazil в социальной сети.

Сам Матеус Мартинс опубликовал видео, на котором запечатлена его пробежка в спортивном зале в Москве.

Ранее «Динамо» сообщило, что приняло решение не совершать трансферы Матеуса Мартинса и Гонсало Платы из бразильского «Фламенго» в силу ряда причин, продиктованных долгосрочными интересами клуба.

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