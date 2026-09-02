«Торпедо» объявило о трансфере Степана Оганесяна

Московское «Торпедо» официально объявило о подписании 24-летнего полузащитника Степана Оганесяна. Стороны заключили контракт сроком на один сезон. В составе автозаводцев Оганесян будет играть под девятым номером.

Фото: ФК «Торпедо»

«Степан, добро пожаловать в «Торпедо»!» — написала клубная пресс-служба.

До перехода в «Торпедо» Оганесян выступал за «Оренбург» (с 2022 по 2026 год) и «Спартак-2» (с 2019 по 2022 год). Также он выступал за юношескую и молодёжную сборные России. Оганесян является уроженцем Кемеровской области.

Сейчас «Торпедо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги Pari (Первой лиги), набрав 16 очков за восемь матчей.