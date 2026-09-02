Российский футболист в США рассказал, как Роналду поприветствовал его по-русски

Футболист американской команды Shark Ghost U20 Никита Чупилка рассказал, как легендарный португальский форвард поприветствовал его на русском языке.

Фото: Из личного архива

— На твоих страницах в социальных сетях есть фотографии с игроками сборной Португалии. Как ты оказался на их тренировке?

— За 48 часов до начала тренировки подал заявку на аккредитацию на сайте ФИФА. Указал свой аккаунт в социальных сетях как медиаканал – и на следующий день заявку одобрили.

— Какие эмоции испытал после фото с Роналду?

— Криштиану — мой любимый футболист. Мне он снился, так как я мечтал с ним встретиться. Вживую он выглядит нереальным человеком. После тренировки подошёл с ним сфотографироваться. Очень нервничал. Сказал, что я из России. А он ответил по-русски: «Привет». Мне он показался добрым и неэгоистичным человеком. Причёска уложена с иголочки, а сам похож на живого манекена. Я был так взволнован моментом, что не сдержался и расплакался, — сказал Чупилка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.