«Даже собака есть не стала». Русский футболист в США — об американском фастфуде

Футболист американской команды Shark Ghost U20 Никита Чупилка рассказал о продуктах питания в США.

«В Америке самая здоровая пища — самая дорогая. Ценник на такую еду начинается от $ 17. А обычные бургеры стоят от $ 3 до $ 10. В первые недели жизни в США питался в McDonald's. Спустя месяц начал спрашивать у местных, где поесть хорошей еды. Нашёл одно место, где каждый день ем куриный суп. Во Флориде вообще нет русских ресторанов. А стандартный завтрак у американцев начинается от 2000 калорий. Едят оладьи-панкейки, добавляют сиропы, кремы и джем. Пища очень нездоровая. У меня уже рвотный рефлекс от этого. Поэтому пытаешься искать нормальную еду, чтобы не засорять организм. Один раз дал котлету из McDonald's собаке друга — не стала есть! Это говорит о качестве еды. Люди не должны таким питаться», – сказал Чупилка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.