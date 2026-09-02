Российский футболист раскрыл размер зарплаты и премиальных в студенческой команде США

Российский футболист американской команды Shark Ghost U20 Никита Чупилка рассказал о размере выплат в студенческой команде. По его словам, фиксированная зарплата составляет $ 2 тыс. в месяц. При этом сумма бонусов и премиальных может составить от $ 3 тыс. до $ 5 тыс.

«Зарплату получаю, плюс бонусы за победы и премиальные, если выходишь в финал турнира в штате, от $ 3 до $ 5 тыс. Фиксированная зарплата — $ 2 тыс. в месяц», – сказал Никита Чупилка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее Чупилка рассказал о встрече с легендарным португальским футболистом Криштиану Роналду.