Юрий Жирков оценил расклад в борьбе за чемпионство в РПЛ

Российский тренер Юрий Жирков высказался о борьбе за чемпионство в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027.

— Что думаете о чемпионской гонке РПЛ?

— В чемпионской гонке будут принимать участие всё те же команды. «Краснодар», «Зенит» плюс «Спартак».

— «Зенит» проиграл «Родине» и «Спартаку». Нет ощущения, что в этом сезоне питерцы могут упустить чемпионство?

— Матч со «Спартаком» они провели невнятно. Но не думаю, что «Зенит» выключится из гонки.

— Как раз после встречи с красно-белыми Дивеев заявлял, что «Спартак» даже не претендент на чемпионство.

— Он имеет право на своё мнение.

— А вы видите «Спартак» претендентом?

— Можно обыграть «Зенит», а потом не одолеть «Оренбург». Пока рано делать выводы. Стабильно сейчас идёт только «Краснодар» со своей серией побед, — приводят слова Жиркова «Известия».