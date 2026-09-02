Юрий Жирков оценил расклад в борьбе за чемпионство в РПЛ

Российский тренер Юрий Жирков высказался о борьбе за чемпионство в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027.
— Что думаете о чемпионской гонке РПЛ?
— В чемпионской гонке будут принимать участие всё те же команды. «Краснодар», «Зенит» плюс «Спартак».
— «Зенит» проиграл «Родине» и «Спартаку». Нет ощущения, что в этом сезоне питерцы могут упустить чемпионство?
— Матч со «Спартаком» они провели невнятно. Но не думаю, что «Зенит» выключится из гонки.
— Как раз после встречи с красно-белыми Дивеев заявлял, что «Спартак» даже не претендент на чемпионство.
— Он имеет право на своё мнение.
— А вы видите «Спартак» претендентом?
— Можно обыграть «Зенит», а потом не одолеть «Оренбург». Пока рано делать выводы. Стабильно сейчас идёт только «Краснодар» со своей серией побед, — приводят слова Жиркова «Известия».