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«Без фарта не обойтись!» Романцев оценил амбиции «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ

«Без фарта не обойтись!» Романцев оценил амбиции «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ
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Легендарный экс-тренер «Спартака» Олег Романцев оценил амбиции московского клуба в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027. Он считает, что красно-белые способны побороться за чемпионский титул.

«Как и Егор Титов, готов заявить, что в таком состоянии и с таким настроем «Спартак» способен бороться за чемпионство. Взрывной старт, возвращение уверенности Максименко, преображение Угальде, возродившийся Зобнин, непредсказуемый Маркиньос с Барко тому подтверждение. Да и, похоже, приход Даку встряхнёт атаку. Теперь самое главное на длинном турнирном пути не растерять той появившейся способности дышать игрой, которую отметил Егор.

И даже домашняя ничья с «Оренбургом» не изменила моего мнения по поводу возможностей нынешнего «Спартака». Да, жаль потерянных очков, но то, как и на этот раз бились ребята, как хотели выиграть, говорит об их желании идти до победного конца. А там, глядишь, где-то и судьба улыбнется. Ведь в борьбе за чемпионство без фарта не обойтись! Чего давайте и пожелаем сеньору Карседо», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».

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