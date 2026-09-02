Защитник «Спартака» Джику назвал нападающего РПЛ, против которого играть сложнее всего

Футболист московского «Спартака» Александер Джику назвал нападающего клуба Альфа-Банк РПЛ, против которого играть сложнее всего. Так, выбор Джику пал на форварда «Краснодара» и сборной Колумбии Джона Кордобу.

— С кем из форвардов других команд в России тебе пришлось сложнее всего?

— Самые опасные нападающие — те, кто много забивает. Поэтому могу назвать Кордобу — он динамичный, техничный и очень хорошо играет с мячом. Но не менее сильны и наши нападающие: Угальде, а теперь и Даку.

— Против каких форвардов тебе комфортнее играть — больших, как Мирлинд, или таких, как Манфред?

— Пожалуй, проще играть против таких нападающих, как Даку, потому что они физически мощные и больше полагаются на силу, на единоборства. А это как раз мой стиль. С более мобильными игроками, которые больше полагаются на выбор позиции, мне сложнее, но в российском чемпионате нападающих типа Угальде не так много, и это наше преимущество, — приводит слова Джику пресс-служба московского «Спартака».