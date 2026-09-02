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Вратарь «Родины» Волков: готовы взять реванш у «Спартака» в Кубке России

Вратарь «Родины» Волков: готовы взять реванш у «Спартака» в Кубке России
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Голкипер московской «Родины» Сергей Волков высказался о предстоящем матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 2 сентября. Начало игры — в 20:45 мск.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
02 сентября 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Родина
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, мы готовы взять реванш у «Спартака». Мы к любому сопернику готовимся. Это Кубок, будет классная игра. Со «Спартаком» как с народной командой всегда приятно играть», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее «Родина» проиграла «Спартаку» в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со счётом 0:3. В составе красно-белых отличились Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев.

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