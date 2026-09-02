«Оренбург» — «Рубин»: Сиве открыл счёт на 12-й минуте

В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Оренбург» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток). «Рубин» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте счёт открыл нападающий гостей Жак-Жюльен Сиве.

«Рубин» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала два очка за два матча. «Оренбург» располагается на второй строчке, заработав три очка. Первое место занимает московский «Спартак» (4).

Действующим победителем Кубка России является «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша турнира красно-белые победили «Краснодар» — 1:1 (4:3 пен.).