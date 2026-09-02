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Защитник «Спартака» Джику рассказал, почему хотел бы играть в Ла Лиге

Защитник «Спартака» Джику рассказал, почему хотел бы играть в Ла Лиге
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Футболист московского «Спартака» Александер Джику рассказал, почему хотел бы играть в испанской Ла Лиге, и назвал свою любимую команду. За красно-белых Джику выступает с сентября 2025-го.

— Раньше ты рассказывал, что внимательно следишь за испанским чемпионатом и хотел бы попробовать себя в Ла Лиге. Почему именно там?
— Моя любимая команда — мадридский «Реал». Восхищаюсь и уровнем физической подготовки игроков, и тем, как они владеют мячом, их техникой, мастерством. Вдохновляюсь таким футболом. В целом испанская лига, мне кажется, немного выигрывает у французской. Для меня это противостояние двух любимых лиг и сборных. Вот и на чемпионате мира испанцы оказались сильнее, хотя я ждал титула Франции, — приводит слова Джику пресс-служба московского «Спартака».

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