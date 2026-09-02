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Александр Бубнов назвал явного фаворита РПЛ

Александр Бубнов назвал явного фаворита РПЛ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что явным фаворитом текущего розыгрыша Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги является «Краснодар». После шести туров чемпионата страны «быки», набрав 18 очков, занимают первое место в турнирной таблице.

— «Краснодар» — фаворит?
— Фаворит. Причём явный. Сейчас. Перед зимним перерывом они сыграют на своём поле с «Зенитом» и со «Спартаком» у себя дома во втором круге. Прибивают их, будет 90%, что они чемпионы, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Действующим победителем Российской Премьер-Лиги является санкт-петербургский «Зенит». «Краснодар» в прошлом сезоне занял второе место.

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