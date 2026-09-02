Футболист с Камчатки в США: англичане на ЧМ-2026 показались очень дружелюбными к русским

Российский футболист американской команды Shark Ghost U20 Никита Чупилка, родом с Камчатки, рассказал о встрече на чемпионате мира 2026 года с англичанами, которые оказались куда дружелюбнее, чем он ожидал. ЧМ-2026 состоялся с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

«Встретился с англичанами. Я начитался, как на чемпионате Европы в 2016 году наши болельщики сталкивались с англичанами. Но мне они показались очень дружелюбными к русским. Не ожидал такого. Познакомился с семьёй вратаря сборной Англии Пикфорда. Перед матчем с Францией я сделал плакат, они его заметили возле стадиона и подошли познакомиться», – сказал Чупилка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.