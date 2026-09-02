«Терпению есть предел». Спортивный директор «Реала Сосьедад» — о Захаряне

Спортивный директор «Реала Сосьедад» Эрик Бретос высказался о полузащитнике команды Арсене Захаряне.

«Не хочу сравнивать Захаряна с теми, кто уходит, это не тот же тип игроков. Развитие Захаряна было непоследовательным. Первый год был позитивным, и он показал, на что способен. Затем у него были проблемы с травмами, а прошлый год был очень разочаровывающим для всех.

В конце сезона я поговорил с ним, сказав, что мы невероятно терпеливы, но пора показывать результат. Терпению есть предел. Этим летом он очень хорошо тренировался, демонстрируя проблески своего потенциала в товарищеских матчах. Также верно, что он не получал достаточно игрового времени, и ему нужно быть последовательным и использовать свои возможности, когда они появляются. Никто не сомневается в его таланте и способностях», — приводит слова Бретоса Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в одном матче своей команды в Ла Лиге и не отметился результативными действиями.