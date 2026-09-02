Представитель Захаряна отреагировал на слухи о переговорах о возвращении игрока в «Динамо»

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, отреагировал на слухи о переговорах о возвращении игрока в московское «Динамо».

«Спрашивайте у клубов, мне ничего не известно о переговорах между «Динамо» и «Реалом Сосьедад». С нами никто не контактировал», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В минувшем сезоне Захарян принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом. В новой кампании россиянин провёл три минуты в матче 1-го тура Ла Лиги. Действующее трудовое соглашение игрока с «Реалом Сосьедад» рассчитано до лета 2029 года.