В Лиге чемпионов сезона-2026/2027 появится «нашивка дебютанта» для игроков‑новичков

В сезоне-2026/2027 в Лиге чемпионов УЕФА появится «нашивка дебютанта» — специальный значок для игроков, которые впервые выйдут на поле в главном клубном турнире Европы. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Нашивка будет крепиться на рукаве футболки рядом с эмблемой турнира и действовать только в матче дебюта — включая выход на замену. Это позволит клубам, вещателям и партнёрам в реальном времени отметить важную веху в карьере футболиста.

Фото: uefa.com

После матча синий элемент нашивки снимут с игровой футболки и проверят на подлинность. Далее она будет встроена в коллекционную карточку, которую подпишет сам игрок, — таким образом получится уникальный сувенир. Сама футболка останется у игрока как памятный предмет.

Дебютную нашивку можно будет носить только один раз. Если позже футболист перейдёт в другой клуб-участник турниров УЕФА, повторно она уже использоваться не может.