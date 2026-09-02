Защитник «Спартака» Джику назвал самого запоминающегося форварда в своей карьере

Защитник «Спартака» Александер Джику назвал нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе самым запоминающимся форвардом, против которого когда-либо играл.

— А если говорить не только про чемпионат России, а про твою карьеру в целом, какой форвард соперника тебя особенно впечатлил?

— Я много с кем сталкивался из нападающих высокого класса. Но Мбаппе сильно выделяется на общем фоне. Против него было очень сложно. Хотя в последней встрече у него мало что получалось, а забил он только с пенальти в компенсированное время. «ПСЖ» в те годы не был таким отлаженным механизмом, как сейчас, но индивидуальное мастерство тройки Месси — Неймар — Мбаппе всё равно решало, — приводит слова Джику официальный сайт клуба.

Во Франции Джику выступал за «Бастию», «Кан» и «Страсбург».