Русский футболист в США рассказал, как фанаты в США приняли Эда из «2DROTS» за Олисе

Российский футболист американской команды Shark Ghost U20 Никита Чупилка рассказал, как во время ЧМ‑2026 фанаты перепутали игрока медиафутбольного клуба «2DROTS» Эда (Эдамс Валтер Скляр Луиш) с футболистом мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Майклом Олисе из‑за похожей причёски.

«Увидел в социальных сетях Эда, что он приехал в Майами на ЧМ. Написал ему и спросил, можем ли мы встретиться. Он согласился. Сказал, что первый раз приехал в США, очень удивился качеству еды и сервиса. А перед матчем Англии и Франции болельщики перепутали его с Олисе из-за похожей причёски и просили сфотографироваться», – сказал Чупилка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.