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Русский футболист в США рассказал, как фанаты в США приняли Эда из «2DROTS» за Олисе

Русский футболист в США рассказал, как фанаты в США приняли Эда из «2DROTS» за Олисе
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Российский футболист американской команды Shark Ghost U20 Никита Чупилка рассказал, как во время ЧМ‑2026 фанаты перепутали игрока медиафутбольного клуба «2DROTS» Эда (Эдамс Валтер Скляр Луиш) с футболистом мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Майклом Олисе из‑за похожей причёски.

«Увидел в социальных сетях Эда, что он приехал в Майами на ЧМ. Написал ему и спросил, можем ли мы встретиться. Он согласился. Сказал, что первый раз приехал в США, очень удивился качеству еды и сервиса. А перед матчем Англии и Франции болельщики перепутали его с Олисе из-за похожей причёски и просили сфотографироваться», – сказал Чупилка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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