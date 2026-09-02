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Гендиректор «Балтики» Измайлов: мне бы очень хотелось услышать гимн ЛЧ на нашем стадионе

Гендиректор «Балтики» Измайлов: мне бы очень хотелось услышать гимн ЛЧ на нашем стадионе
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Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов признался, что хотел бы услышать гимн Лиги чемпионов УЕФА на домашнем стадионе команды «Ростех Арена».

— Вы уже второй сезон идёте рядом с группой лидеров. В прежние времена «Балтика» боролась бы за еврокубки. Увидеть «Балтику» в Лиге чемпионов — реальная история?
— Знаете, думаю, любому футболисту в РПЛ обидно, что мы не участвуем в еврокубках. Все хотели бы проверить себя, свои навыки, умения на европейских турнирах, с европейскими грандами. Поэтому тут, наверное, всем обидно. Но такова жизнь. Живём так, как есть. Когда‑нибудь гимн Лиги чемпионов на стадионе «Балтики» будет реальной историей. Мне бы очень хотелось услышать его на нашем стадионе. Это то событие, которое всегда вызывает мурашки и трепет. Наверное, самое яркое событие в футболе, — приводит слова Измайлова «Матч ТВ».

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